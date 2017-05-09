دورة تدريبية بالخمس حول (الرفع المساحي باستخدام جهاز التموضع العالمي) .
الثلاثاء ، 09- 05- 2017 - 14:42:00
\nطرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - أقيمت يوم الأحد الماضي بمدينة الخمس دورة\nتدريبية حول (الرفع المساحي باستخدام جهاز التموضع العالمي ) وذلك برعاية\nالشركة الاهلية للاسمنت المساهمة .\n واستهدفت الدورة عددا من المهندسين والفنيين المرشحين من الادارات \nوالمكاتب التابعة لفرع مصلحة التسجيل العقاري بالخمس والمهندسين المرشحين\nمن الشركة الاهلية للاسمنت المساهمة . \nوأفاد رئيس فرع مصلحة التسجيل العقاري بالخمس \" المهندس مصطفى روبه\" - \nلمراسل وكالة الانباء الليبية - أن الهدف من الدورة التدريبية، هو الرفع \nمن مستوى المهندسين والفنيين العاملين بالسجل العقاري والمهندسين \nالمرشحين من شركة الاسمنت ، وتحسين أدائهم لمزيد من الانفتاح لمواكبة \nالتقنيات العالمية المستخدمة في الرفع المساحي .\nيذكر أن ( جي بي أسVIVA ) هي تقنية الرفع المساحي باستخدام الاقمار \nالصناعية،والتي تعد من التقنيات المستحدثة حول العالم لقياس المساحة. \n ..(وال)..