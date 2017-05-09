دورة تدريبية بالخمس حول (الرفع المساحي باستخدام جهاز التموضع العالمي) .



طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - أقيمت يوم الأحد الماضي بمدينة الخمس دورة

تدريبية حول (الرفع المساحي باستخدام جهاز التموضع العالمي ) وذلك برعاية

الشركة الاهلية للاسمنت المساهمة .

واستهدفت الدورة عددا من المهندسين والفنيين المرشحين من الادارات

والمكاتب التابعة لفرع مصلحة التسجيل العقاري بالخمس والمهندسين المرشحين

من الشركة الاهلية للاسمنت المساهمة .

وأفاد رئيس فرع مصلحة التسجيل العقاري بالخمس \" المهندس مصطفى روبه\" -

لمراسل وكالة الانباء الليبية - أن الهدف من الدورة التدريبية، هو الرفع

من مستوى المهندسين والفنيين العاملين بالسجل العقاري والمهندسين

المرشحين من شركة الاسمنت ، وتحسين أدائهم لمزيد من الانفتاح لمواكبة

التقنيات العالمية المستخدمة في الرفع المساحي .

يذكر أن ( جي بي أسVIVA ) هي تقنية الرفع المساحي باستخدام الاقمار

الصناعية،والتي تعد من التقنيات المستحدثة حول العالم لقياس المساحة.

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