الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت تواصل حملة النظافة بالمدينة .

سرت 09 مايو 2017(وال)- تتواصل بمدينة سرت هذه الأيام حملات النظافة العامة التي تقوم بها الشركة العامة لخدمات النظافة بالمدينة رغم قلة الإمكانيات التي تعاني منها الشركة . وأفاد رئيس لجنة إدارة الشركة العامة لخدمات النظافة بسرت " بشير لاحرش " مراسل وكالة الأنباء الليبية بالمدينة بان الحملة استهدفت أمس واليوم إزالة ونقل مكبات القمامة المتراكمة بشكل كبير من العمارات السكنية والمساكن بالحي السكنى الثاني بسرت ومن المواقع المجاورة لمصرف الوحدة الرئيسي بالحي السكنى الأول وسط مدينة سرت وأوضح أن الحملة تشمل أيضا تنظيف الشوارع والأزقة من مخلفات تراكمات المباني المترامية على الأرض ومخلفات القمامة من الأحياء السكنية بعدد بسيط من سيارات نقل القمامة واعتمادها على إيجار آليات المسح والإزالة والنقل . وأكد " لاحرش " بان الحملة شملت تنظيف منتزه سرت العائلي ومواقع المؤسسات التعليمية بسرت والحدائق والمنتزهات والمقرات الحكومية بالمدينة . ... ( وال - سرت)...