مركز تدريب وتطوير التعليم ينظم دورة تدريبية في الاستراتيجيات الحديثة لمعلمي طرابلس.

طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - يعتزم المركز العام للتدريب وتطوير التعليم بوزارة التعليم إقامة دورة تدريبية في الاستراتيجيات الحديثة في التدريس التي ينظمها المركز العام للتدريب وتطوير التعليم فرع طرابلس على مستوى بلدية عين زارة يوم الأحد القادم 14 مايو . وتستهدف الدورة حسب القائمين عليها معلمي مرحلة التعليم الأساسي للصفوف الرابع والخامس والسادس بواقع (30) متدرب ولمدة خمسة أيام متتالية من الساعة 9 صباحا وحتى 12 ظهرا وذلك بمدرسة الرازي للتعليم الأساسي. وسيتم استهداف جميع البلديات بدورات الاستراتيجيات الحديثة في التدريس وفق مراحل حسب ما أفاد به رئيس قسم التدريب بالمركز العام للتدريب وتطوير التعليم فرع طرابلس " وليد فرعون" . ...( وال ) ...