الاعلان عن نتائج مسح تقييم توفر وجاهزية الخدمات الصحية بليبيا .الثلاثاء ، 09-05-2017 - 13:36:00

طرابلس 9 مايو 2017 (وال)- أعلن مركز المعلومات والتوثيق بوزارة الصحة لحكومة الوفاق الوطني عن نتائج مسح تقييم توفر وجاهزية الخدمات الصحية بليبيا 2016 . وتم الاعلان خلال ندوة اقامتها الوزارة حضرها الدكتور "عمر بشير الطاهر" وزير الصحة ووكيل الوزارة "عيسى امحمد العمياني" " وماريا دو فال ريبيرو" نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة في ليبيا والدكتور "سيد جعفر حسين" مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بليبيا و عدد من مدراء الادارات و المكاتب بالوزارة و مدير عام المركز الوطني لمكافحة الامراض . وتم خلال الندوة استعراض نتائج المسح , وتحليل النتائج أعقبها اقامة حلقة النقاش حول الاستفادة من نتائج المسح خلال السنوات القادمة. (وال)

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