ورشة عمل حول مشروع تطوير منظومة الخدمات الصحية بجادو .

جادو 9 مايو 2017 (وال) - نظم مجلس الخبراء الاثنين بمدينة جادو بالتعاون مع المجلس البلدي ورشة عمل حول مشروع تطوير منظومة الخدمات الصحية بالمدينة .و قدم الدكتور " يحي أحمد الفساطوي "عضو مجلس الخبراء ضمن فعاليات الورشة عرض مرئي حول مشروع تطوير منظومة الخدمات بجادو تضمن مجموعة من المقترحات الهادفة الى الرفع من كفاءة مكونات الخدمات الصحية بالمدينة . من جانبه قدم الدكتور " عاصم كريبة " مدير مستشفى جادو نبذة مختصرة عن الوضع الحالي للمستشفى واحتياجاته حتى يتمكن من تقديم خدماته للمواطنين .وجرت ضمن اعمال الورشة جلسة حوارية شارك فيها عدد من الأطباء والمهندسين ومندوبي مجلس الاعيان ولجنة الأزمة إضافة إلى مكتب الخدمات الصحية بالمدينة وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، ومجلس خبراء المدينة الذين دعوا الى اطلاق خطة عاجلة للتعامل مع الملف الصحي من خلال معالجة مشكلة خدمات طب النساء والولادة وخدمة الطوارئ بالمستشفى ، وتفعيل مراكز الرعاية الاولية "المستوصفات " في تجمعات المدينة. بالإضافة الى السعي لاستكمال برامج الصيانة والتطوير للموقع الحالي للمستشفى. (وال جادو )