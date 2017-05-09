افتتاح مشروع الفصل الإلكتروني بمدارس سوق الجمعة .

طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - أقيم أمس بمسرح مدرسة الربيع للتعليم الأساسي بمحلة الحشان بضاحية سوق الجمعة بطرابلس حفل افتتاح مشروع الفصل الإلكتروني بمدارس سوق الجمعة . وتخلل برنامج الحفل تقديم عرض مرئي تركزعلى كيفية استخدامات الفصل الإلكتروني " السبورة الذكية " في العملية التعليمية من قبل الطلبة الدارسين وبمساعدة أعضاء هيأة التدريس، وتكريم القائمين باللجنة المشرفة على مشروع الفصول الإلكترونية وإحدى المعلمات التي قامت بطرح فكرة تطبيق الفصل الإلكتروني بالمدارس بالتعاون مع بلدية سوق الجمعة وبالتنسيق مع شؤون التعليم بالمنطقة . وحضر الحفل عميد وأعضاء المجلس البلدي سوق الجمعة ، ومدير إدارة التقنيات بوزارة التعليم ، ورئيس شؤون التعليم بسوق الجمعة والعديد من الطلبة والطالبات وأعضاء هيأة التدريس بمدارس سوق الجمعة والمهتمين بالرسالة التعليمية . ( وال )