\" السراج \" يصل الجزائر في زيارة عمل تدخل ضمن اطار التشاور الدائم بين البلدين .



الجزائر 9 مايو 2017 ( وال ) - وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة

الوفاق الوطني \" فايز السراج \" اليوم الثلاثاء العاصمة الجزائرية في

زيارة عمل تدخل ضمن اطار التشاورالدائم بين البلدين لإيجاد حل سياسي

للأزمة الليبية حسب ماذكرت وكالة الانباء الجزائرية. وكان في استقبال \" السراج \" بمطار هواري-بومدين الدولي الوزير الاول

\"عبد المالك سلال \" وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة

الدول

العربية \"عبد القادر مساهل \" .

وأفادت الوكالة الجزائرية أن \" السراج \" سيجري خلال هذه الزيارة

محادثات مع \" سلال \" تتناول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي طرأت

على هذا الملف.

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