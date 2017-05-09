\" السراج \" يصل الجزائر في زيارة عمل تدخل ضمن اطار التشاور الدائم بين البلدين .
الثلاثاء ، 09- 05- 2017 - 13:07:00
\n الجزائر 9 مايو 2017 ( وال ) - وصل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة \nالوفاق الوطني \" فايز السراج \" اليوم الثلاثاء العاصمة الجزائرية في \nزيارة عمل تدخل ضمن اطار التشاورالدائم بين البلدين لإيجاد حل سياسي \nللأزمة الليبية حسب ماذكرت وكالة الانباء الجزائرية. وكان في استقبال \" السراج \" بمطار هواري-بومدين الدولي الوزير الاول\n\"عبد المالك سلال \" وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الافريقي وجامعة \nالدول \nالعربية \"عبد القادر مساهل \" . \n وأفادت الوكالة الجزائرية أن \" السراج \" سيجري خلال هذه الزيارة \nمحادثات مع \" سلال \" تتناول الوضع في ليبيا والتطورات الأخيرة التي طرأت \nعلى هذا الملف.\n ... ( وال ) ...