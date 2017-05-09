استعرض جملة من المواضيع التي تخص الشأن الثقافي .

طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - عقد بديوان الهيأة العامة للثقافة بطرابلس ، اجتماعا ضم رئيس اللجنة التسييرية للهيئة " حسن أونيس ومدراء الإدارات والمكاتب بالهيأة ، استعرض خلاله جملة من المواضيع التي تخص الشأن الثقافي، ومتابعة سيرعمل الإدارات والمكاتب . وقدمت خلال الاجتماع الذي شهد طرح جملة من الأراء والأفكار المعنية بالإرتقاء بالعمل الثقافي ، اضافة إلى شروح وافية من قبل مدراء المكاتب حول أهم ما تم عمله وتحقيقه خلال الفترة الماضية ، وواقع العمل في كل الإدارات والمكاتب ، فضلاً عن رؤية العمل المستقبلي من خلال خطة الهيأة . وخلص الاجتماع إلى التأكيد على مضاعفة الجهود من أجل إنجاح العمل الثقافي والإرتقاء به للمستوى المطلوب ، والحرص على تحقيق خطط الهيأة العامة للثقافة . ( وال )