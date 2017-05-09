اقامة يوم ترفيهي بمناسبة اليوم العالمي لتأسيس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر.

طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - أقيم عشية أمس يوم ترفيهي ، وذلك بمناسبة إحياء اليوم العالمي لتأسيس الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر . وتضمن برنامج إحياء هذه المناسبة التي تم اقامتها بقرية المغرب العربي بالمنطقة السياحية بضاحية حي الأندلس بمدينة طرابلس عزف النشيد الوطني ونشيد الهلال ، والاشادة بالجهود الإنسانية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وما يقومان به من أنشطة في الجوانب الإنسانية والبيئية والاجتماعية ، اضافة إلى الاستمرار في نشر وترسيخ معايير القيم والمبادىء الإنسانية ، والتأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون بين الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر ، خاصة فيما يتعلق بحماية الذين يجدون أنفسهم عالقين وسط الحروب والنزاعات ، وحماية المدنيين الذين قد يكونوا أكثر استهدافاً للهجمات إما عن طريق الخطأ أو بشكل عشوائي خلال النزاعات ، وكذلك في إنقاذ المهاجرين غير الشرعيين في البر والبحر. كما تخلل البرنامج الذي حضره لفيف من المهتمين ألعابا ترفيهية ترمز إلى المواضيع الإنسانية والاسهام في نشر البسمة على الوجوه وفي إحياء الأمل بمستقبل أفضل ، علاوة على اجراء مناورة في مجال استجابة للأزمات وكانت المناورة محاكاة للواقع . ( وال )