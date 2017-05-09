ندوة حول النساء العاملات في مجال المكتبات والأرشيف.

طرابلس 9 مايو 2017 ( وال )- نظمت الجمعية الليبية للمكتبات والمعلومات والأرشيف والإتحاد النسائي طرابلس، ندوة علمية حول القوى العاملة النسائية في مجال المكتبات والمعلومات والأرشيف ودورها في الرفع من المستوى الثقافي، وذلك بمسرح وزارة السياحة بمدينة طرابلس. وتم خلال الندوة ، عرض ورقات بحثية علمية ومناقشة الصعوبات التي تواجه النساء المتخصصات في مجال عملهن، حيث قدم الدكتور عابدين الشريف الشريف عضو هيئة التدريس بقسم الصحافة بكلية الفنون والإعلام بجامعة الزيتونة ليبيا، ورقة بحثية تحت عنوان "صحافة المرأة في ليبيا، النشأة والتطور والمستويات والأهداف"، تناول فيها مفهوم صحافة المرأة وتعريفه ومراحل ظهور الصحافة النسائية في ليبيا والوطن العربي، مع الاستدلال ببعض النماذج وتواريخ الصدور لهذه الصحف، الى جانب مستويات الصحافة المتخصصة بشكل عام ومن بينها صحافة المرأة. كما تطرق الشريف خلال ورقته البحثية، الى التحديات التي تواجه المرأة الليبية العاملة الى تحديات ذاتية والمتمثلة اساسا في سيطرة القوى الناعمة على وسائل الإعلام بمختلف توجهاتها وتطورها المتسارع، وهو مايفرض على المرأة العاملة في مجال الإعلام ضرورة المواكبة والرفع من قدراتها والانطلاق من خطط مدروسة بشكل يلبي متطلبات هذه المرحلة . ...( وال )...