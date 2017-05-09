عميد البلدية يطالب من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء باعتماد محطة توليد الكهرباء بزليتن ضمن المشاريع المستقبلية والعاجلة.

زليتن 9 مايو 2017 ( وال )-طالب عميد البلدية المهندس مفتاح حمادي من رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء بإعتماد محطة توليد زليتن ضمن المشاريع المستقبلية العاجلة لتطوير إنتاج الطاقة وتوطين وحدات توليد ذات الدورة المزدوجة بها . وأوضح عميد البلدية في كتابه أن محطة توليد الكهرباء بزليتن تتمتع بإمكانيات ومميزات وبنية تحتية منها الموقع الجغرافي المطل على البحر ووجود محطة دعم الغاز الطبيعي الملاصق للمحطة ووجود خزانات للوقود ذات سعة عالية ووجود محطة نقل 30ك.ف داخل الموقع اضافة إلى توفر الكفاءات والخبرات اللازمة للتشغيل والإدارة . ولفت إلى أن إعتماد المحطة بزليتن سيساهم بشكل كبير في تغطية العجز ودعم الشبكة العامة بشكل دائم ومنتظم والذي سيكون له انعكاس ايجابي على كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية. ...( وال )...