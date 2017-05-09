رئيس جهاز الامداد الطبي يؤكد ان عمليات غسيل الكلى تسير بشكل طبيعي في مختلف المراكز الطبية .الثلاثاء ، 09-05-2017 - 12:23:00

طرابلس 8 مايو 2017 ( وال ) - اكد رئيس جهاز الامداد الطبي "الطاهر بلخير " ان عمليات غسيل الكلى في المراكز الطبية تسير بشكل طبيعي . وأشار " بلخير " في تصريحات صحفية نشرت اليوم ان الجهاز أتخذ الخطوات اللازمة لتوفير احتياجات مراكز غسيل الكلى قبل عطلة نهاية الاسبوع . وارجع رئيس جهاز الامداد الطبي حدوث نقص متكرر في توفير المشغلات ، والادوات الخاصة بغسيل الكلى إلى اسباب مادية. ...(وال )...

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