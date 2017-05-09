موجز لأهم الأنباء المحلية حتى الساعة 12 ظهرا ليوم الثلاثاء 09 مايو 2017 .

م . = طرابلس - رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " يستقبل سفير تركيا لدى ليبيا " أحمد دوغان " الذي جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد . = طرابلس - تحديد يوم الإثنين القادم الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجارى موعدا لإجراء قرعة الحج لإداء مناسك الحج لهذا العام . = طرابلس - مصرف ليبيا المركزي يشرع في تنفيذ أذونات صرف مرتبات شهر أبريل للعاملين في القطاعات العامة كافة إلى مختلف المصارف التجارية لإيداعها في حساباتهم المصرفية. = الجزائر - دول الجوار الليبي تثمن في اجتماعهم أمس الإثنين ، توصل أغلبية الأطراف الليبية إلى تحديد التعديلات المراد إدخالها على الاتفاق السياسي ، مجددين الالتزام بتشجيع المصالحة الوطنية في البلاد ونبذ كل أنواع التدخل الخارجي وخاصة التدخل العسكري وذلك من أجل إرساء المصالحة الوطنية في ليبيا . = الجزائر - وزراء خارجية دول جوار ليبيا يجددون رفضهم القاطع للحل العسكري للأزمة في ليبيا ولأي تدخل عسكري أجنبي لانعكاسات سلبية على ليبيا ودول الجوار والمنطقة بأكملها ، وعبر الوزراء في بيانهم الختامي للدورة الوزارية الـ11 لبلدان جوار ليبيا التي عقدت بالجزائر عن إشادتهم بالنجاحات التي حققها الليبيون في مختلف المناطق في ليبيا في حربهم على الإرهاب والجريمة المنظمة ، مشددين على أهمية دعم السلطات الشرعية في مكافحة هذه الآفات. = الجزائر - رئيس الوزراء الجزائري " عبد المالك سلال " يعرب عن ارتياحه الكبير للحضور الليبي ومشاركته في فعاليات الدورة " 50 " لمعرض الجزائر الدولي .. مؤكدا ان هذه المشاركة "جد ايجابية لانها تظهر بان ليبيا لازالت واقفة ". = طرابلس - مكتب الثقافة بضاحية أبوسليم ، يطلق حملة توعية بمخاطر حمل السلاح ، تحت شعار " هيا نبنوها"، بهدف نشر ثقافة السلم والأمان ، وتعزيز دور الشباب في ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء، والتوعية والتثقيف بمخاطر حمل السلاح . = الزاوية - دورية تابعة لخفر السواحل الليبية - نقطة مرسى ديلة - القطاع الغربي تنقذ 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية بينهم امرأة بعد تعرض قاربهم للغرق شمال شرق الزاوية وعلى متنه 170 مهاجرا لدى اقلاعه . ( وال