انخفاض الذهب مع انحسار الطلب على الملاذات.

بنجالورو 9 مايو 2017 (وال) - انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوى في ثمانية أسابيع اليوم الثلاثاء مع تراجع الطلب على الملاذات الآمنة بفعل انحسار المخاوف السياسية بعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا. واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 13ر1226 دولار للأوقية ، بعدما لامس أدنى مستوى منذ 16 مارس عند 34ر1223 دولار للأوقية. وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 1ر0 بالمئة إلى 20ر1226 دولار للأوقية. وانتهت انتخابات الرئاسة الفرنسية التي أجريت يوم الأحد الماضي بفوز مرشح الوسط إيمانويل ماكرون. ولم يسجل السعر الفوري للفضة تغيرا يذكر عند 24ر16 دولار للأوقية ، وانخفض البلاتين 3ر0 بالمئة إلى 45ر913 دولار للأوقية ، بينما ارتفع البلاديوم 2ر0 بالمئة إلى 25ر809 دولار للأوقية. .. ( وال ) ..