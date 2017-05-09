ارتفاع سعر برميل أوبك ليصل لـ46.

87 دولارا. فيينالندن، 9 مايو (وال)- استهل سعر خام منظمة الدول المصدرة للنفط " أوبك" تعاملات هذا الأسبوع بارتفاع محدود بنسبة 0.66%، مسجلا 46.87 دولارا للبرميل، وفقا لما أعلنته المنظمة النفطية اليوم الثلاثاء. وبهذا الارتفاع البالغ قدره 31 سنتا، وضع سعر برميل أوبك حدا لانخفاض استمر على مدار خمس متالية، خسرت خلال سلة خامات أوبك 5% من قيمتها ، إلا أن نفط أوبك مازال عند أدنى مستويات له منذ نوفمبر الماضي. وعلى النقيض تراجع سعر خام برنت تسليم يوليو/تموز القادم في تعاملات اليوم بسوق العقود الآجلة بلندن بنسبة 0.24% مقابل ختام الجلسة السابقة، مسجلا 49.22 دولارا للبرميل. ... ( وال ) ...