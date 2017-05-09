مكتب الثقافة بضاحية أبوسليم يطلق حملة توعية بمخاطر حمل السلاح .

طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - أطلق مكتب الثقافة بضاحية أبوسليم ، حملة توعية بمخاطر حمل السلاح ، تحت شعار " هيا نبنوها"، وتهدف هذه الحملة التي تقام بالتعاون مع بلدية أبوسليم إلى نشر ثقافة السلم والأمان ، وتعزيز دور الشباب في ترسيخ مفهوم المواطنة والانتماء، والتوعية والتثقيف بمخاطر حمل السلاح . وحضر انطلاق الحملة التي تحتضنها مدرسة السلام الابتدائية والإعدادية ببلدية أبوسليم ، رئيس اللجنة التسييرية " حسن أونيس " ، وعميد بلدية أبوسليم " عبدالرحمن الحامدي "، وعضو اللجنة التسييرية" محمد الهدار" ، وممثل الهيأة العامة للثقافة بالجنوب " محمد السقاط "، ومدير مكتب الثقافة أبوسليم "عبدالمنعم المريمي " . ( وال )