دورية تابعة لخفر السواحل تنقذ 7 مهاجرين شمال شرق الزاوية .

الزاوية 9 مايو 2017 (وال)- انقذت دورية تابعة لخفر السواحل نقطة مرسى ديلة القطاع الغربي 7 مهاجرين غير شرعيين من جنسيات افريقية بينهم امرأة . وافاد المتحدث الرسمي باسم ركن البحرية الليبية العميد ايوب قاسم وكالة الانباء الليبية ان رجال البحرية ابلغهم المهاجرين الذين تم انقاذهم ان القارب الذي غرق في شمال شرق الزاوية كان يحمل على متنه 170 مهاجرا لدى اقلاعه . واوضح قاسم ان العدد المفقود يبلغ 163 بين رجال ونساء وأطفال حسب افادة المهاجرين الناجين بينهم 35 امرأة و9 أطفال . واضاف ان المهاجرين السبعة قدمت لهم المساعدات الطبية قبل تسليمهم الى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية . (وال)