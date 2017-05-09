روسيا تشترط إلغاء الاجراءات التي اتخذها أوباما ضدها لتطبيع العلاقات مع امريكا .

موسكو 9 مايو 2017 ( وال) - وضعت روسيا شروطا لتطبيع علاقاتها مع الولايات المتحدة الامريكية على رأسها وقف الاجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس الامريكي السابق باراك أوباما ضدها. وأبلغ نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف نظيره الأمريكي شروط بلاده لتطبيع العلاقات بين البلدين وعلى رأسها وقف الاجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما ضد موسكو. وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها حسبما أفادت قناة روسيا اليوم إن "ريابكوف استعرض مع نائب وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية توماس شانون في حديث مفصل مجموعة واسعة من قضايا العلاقات الثنائية". وأضاف البيان إن ريابكوف "أكد ضرورة إلغاء العديد من الاجراءات التي تركتها إدارة باراك أوباما السابقة" والتي خرقت -حسبه - القوانين الدولية "بمصادرتها أملاكا تابعة للحكومة الروسية. وكانت إدارة الرئيس أوباما قد فرضت في نهاية ديسمبر الماضي وقبل أسابيع من رحيلها, عقوبات ضد 9 مؤسسات وشركات وأفراد في روسيا, بحجة التدخل في الانتخابات والضغط على الدبلوماسيين الأمريكيين العاملين في روسيا. كما طالب البيت الأبيض 35 دبلوماسيا روسيا في نهاية ديسمبر بمغادرة الولايات المتحدة فيما أقدمت وزارة الخارجية الأمريكية على منع دخول الدبلوماسيين الروس إلى منشآت مملوكة للحكومة الروسية في ريف ماريلاند ونيويورك. ...( وال ) ...