رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني يستقبل السفير التركي لدى ليبيا .

طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أ " فائز السراج " سفير تركيا لدى ليبيا " أحمد دوغان " الذي جدد دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود رئيس المجلس الرئاسي لتحقيق المصالحة الوطنية وإعادة الأمن والاستقرار إلى البلاد . وتناول اللقاء الذي عقد أمس الاثنين بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس استعراض مستجدات الوضع السياسي وآفاق التعاون المشترك بين البلدين ، خاصة في المجالين الأمني والعسكري ، وبحث إمكانيات التدريب والتأهيل في الأكاديميات والمؤسسات التركية ، وبحث دعم قطاع الكهرباء والطاقة . وأشاد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بالتزام الحكومة التركية بما تم الاتفاق عليه خلال زيارته الرسمية إلى أنقرة بعودة الشركات التركية لاستكمال إعمالها في هذا القطاع الحيوي ، وإعادة تشغيل محطتي الخمس وأوباري حيث بدأ إنتاج الطاقة في هاتين المحطتين ، آملا ان تكتمل عودة الشركات العاملة في القطاعات الأخرى في أقرب وقت . من جانبه أكد السفير التركي على عمق العلاقات التي تربط البلدين الشقيقين واستعداد بلاده لتطوير التعاون وتلبية احتياجات ليبيا في مختلف المجالات . ( وال )