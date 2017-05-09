بحرية الاحتلال الإسرائيلي تستهدف الصيادين قبالة بحر غزة.

غزة 9 مايو 2017 (وال) - استهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بنيران أسلحتها الرشاشة مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر مدينة غزة . وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن زوارق حربية إسرائيلية هاجمت مراكب الصيادين الفلسطينيين قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة وهي على بعد نحو أربعة أميال بحرية وقامت بمطاردتهم و طلاق النار عليهم ، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بمراكب الصيد. وقد أصيب مساء أمس صياد برصاص بحرية الاحتلال في ذات المنطقة خلال قيامه بالصيد نقل على إثرها إلى مستشفى الشفاء المدينة. .. ( وال ) ..