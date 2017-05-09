تحديد يوم الإثنين القادم الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجارى موعدا لإجراء قرعة الحج لإداء مناسك الحج لهذا العام .

طرابلس 09 مايو 2017 ( وال ) - حُدد يوم الإثنين القادم الموافق الخامس عشر من شهر مايو الجارى موعداً لإجراء قرعة الحج بين المتقدمين لإداء مناسك الحج لهذا العام ، على ألا يتم قبول الذين تحصلوا على فرصة أداء فريضة الحج خلال المواسم الخمسة السابقة ، إلا وفق الشروط المشار إليها عند التسجيل . وتم خلال الاجتماع الذي عقد أمس بديوان رئاسة الوزراء بمدينة طرابلس برئاسة عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ورئيس لجنة رعاية موسم الحج " أحمد حمزة " ، وضم أعضاء اللجنة المكلفة برعاية موسم الحج للعام 1438هجري 2017 . م، ومنسقي المناطق بحث الاستعدادات والتحضيرات الشاملة لإجراء القرعة لموسم الحج لهذا العام ، واستعدادات مطارات المغادرة لتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام وكل ما يتعلق بانجاح موسم الحج . وخلص الاجتماع إلى الاتفاق على عمل المنسقين بروح الفريق الواحد، وتسخير كل الإمكانيات المتاحة لمساعدة الحجاج الميامين لتأدية الركن الخامس من أركان الإسلام في أحسن الظروف ، وحفظ حق المواطنين الذين تحصلوا على تأشيرة حج ولم يتمكنوا من السفر بتأدية مناسك الحج لظروف شرعية أو اجتماعية . ( وال )