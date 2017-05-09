رئيس الوزراء الجزائري يعرب عن ارتياحه الكبير للحضور الليبي ومشاركته في فعاليات الدورة " 50 " لمعرض الجزائر الدولي .

الجزائر 09 مايو 2017 (وال)- أعرب رئيس الوزراء الجزائري " عبد المالك سلال " عن ارتياحه الكبير للحضور الليبي ومشاركته في فعاليات الدورة " 50 " لمعرض الجزائر الدولي .. مؤكدا ان هذه المشاركة "جد ايجابية لانها تظهر بان ليبيا لازالت واقفة ". وكان رئيس الوزراء الجزائري " عبد المالك سلال " قد دشن بعض ظهر أمس الاثنين الدورة الخمسون (50) لمعرض الجزائر الدولي المقامة هذه السنة تحت شعار " 50 سنة خدمة للاقتصاد الجزائري" والمنظم من الـ 8 إلى 13 مايو الجاري بقصر المعارض .. حيث كان مرفوقا بأعضاء من الحكومة ومسؤولين اقتصاديين وممثلين عن السلك الدبلوماسي المعتمد بالجزائر. ويشارك في هذا الحدث الاقتصادي والتجاري الأهم من نوعه بالجزائر ما يقارب الـ 1.030 عارض من بينهم 494 مؤسسة أجنبية ممثلة لـ 34 بلدا . ( وال )