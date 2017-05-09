الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

طرابلس 09 مايو 2017( وال )- الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - ملخص عام : اعتدال في درجات الحرارة اليوم وغدا على مناطق الشمال الغربي ومن المتوقع ان تسجل ارتفاعا اعتبارا من يوم الاربعاء بينما تكون الحرارة مرتفعة مع رياح نشطة مثيرة للاتربة على شرق وجنوب ليبيا . - رأس إجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة : السماء قليلة السحب تتكاثر هذا اليوم على بعض المناطق واحتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة على منطقة سرت والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول مساء الغد الى متغيرة الاتجاه فجنوبية شرقية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (22- 28) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا تدريجيا ابتداء من يوم الاربعاء. - بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - الجغبوب : السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم على بعض المناطق والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق مما قد تسبب في إثارة الأتربة والغبار تتحول يوم الغد الى شمالية غربية معتدلة السرعة على اغلب مناطق ودرجات الحـرارة القصوى تتراوح مـابين (34 -40) درجة مئوية وتسجل إنخفاضا ملحوظا على أغلب المناطق خلال اليومين القادمين. - الجفرة - سبها - غـات - غدامس - الحمادة : السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على اقصى مناطق الجنوب مع احتمال بسيط لسقوط امطار خفيفة ومتفرقة والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة بينما تكون الرياح على غدامس والحمادة شمالية شرقية معتدلة السرعة وتسجل درجات الحرارة القصوى على القريات- غدامس والحمادة مابين (27-31) درجة مئوية بينما بقية المناطق تتراوح مابين (39-36) درجة مئوية. - الكفرة-تازربو-السرير : السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما قد تسبب فى اثارة الاتربة والرمال تتحول مساء يوم الغد الى شمالية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (34-37) درجة مئوية وتسجل ارتفاعا طفيفا تدريجيا بداية من يوم الغد . ...(وال)...