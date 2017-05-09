المكسيك والاتحاد الأوروبي بصدد اختتام مفاوضات اتفاق تجارة جديد بنهاية 2017.

مكسيكو سيتي 9 مايو 2017 ( وال) - أعلن مسؤولون من المكسيك والاتحاد الأوروبي امس الاثنين أنه من المتوقع أن يختتم الجانبان بنهاية هذا العام مفاوضاتهما حول اتفاقية جديدة للتجارة الحرة لتحل محل الاتفاقية الموقعة منذ أكثر من 17 عاما. وفي مؤتمر صحفي مشترك قال وزير الاقتصاد المكسيكي إلديفونسو غواجاردو ومفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التجارة سيسليا مالمستروم إن الجانبين ملتزمان بالتوصل إلى اتفاق. وقالت مالمستروم إن الجانبين "اتفقا على تسريع وتيرة المفاوضات". وقالت مبعوثة الاتحاد الأوروبي "إننا نريد أن نرسل إشارة واضحة إلى العالم حول أهمية تعزيز القواعد التي تحكم التجارة الدولية وليس إضعافها". من جانبه اوضح غواجاردو إن الاتفاقية الجديدة تهدف إلى توسيع التجارة الثنائية والوصول إلى الأسواق في وقت تتحول فيه دول مثل الولايات المتحدة نحو الحمائية. وأضاف أن تعزيز التبادلات الاقتصادية والتجارية مع الشركاء التجاريين الحاليين وتنويع العلاقات التجارية العالمية يمثلان أمرا ذا أولوية بالنسبة للمكسيك. ومن المقرر أن تعقد الجولة القادمة من المحادثات في الفترة من 26 إلى 30 يونيو القادم في المكسيك. وبمجرد الانتهاء من المفاوضات سيتم طرح الاتفاقية على المشرعين من كلا الجانبين للموافقة عليها. ومنذ بدء سريان الاتفاقية القائمة حاليا في عام 2000 تضاعف حجم التجارة الثنائية ثلاث مرات ليرتفع من 20.8 مليار دولار أمريكي إلى 61.7 مليار دولار في عام 2016. ... ( وال) ...