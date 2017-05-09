مجلس الشيوخ الأمريكي يصادق على ترشيح السيدة ويلسون وزيرا لسلاح الجو .

واشنطن 09 مايو 2017 (وال)- صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح السيدة هيذر ويلسون ( عضو بالحزب الجمهوري سابقا) بمجلس النواب لمنصب وزير سلاح الجو الأمريكي. وجاء التصويت وفق مصادر اعلامية اليوم الثلاثاء بواقع 76 مقابل 22 لصالح تعيين ويلسون لتكون أكبر مسؤولة مدنية تشرف على سلاح الجو. وجميع النواب ال 22 الذين رفضوا تعيينها ينتمون للحزب الديمقراطي. وفي جلسة تأكيد ترشيحها في مارس الماضي أشادت ويلسون بقدرات طائرات ''إف-35 ''المقاتلة التي تنتجها لوكهيد مارتن في تعليقات أشارت إلى أن أكبر منظومات الأسلحة كلفة في وزارة الدفاع ''البنتاغون'' ستجد مدافعا مهما. ...( وال ) ...