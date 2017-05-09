النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا خلال الـ 24 ساعة القادمة .الثلاثاء ، 09-05-2017 - 10:05:00

طرابلس 09 مايو 2017 ( وال )- النشرة البحرية المتوقعة على ساحل ليبيا ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء ، وفقا للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية . - من رأس جدير إلى خليج السدرة : السماء قليلة السحب إلى صافية يوم الغد مع إحتمال سقوط أمطار خفيفة هذا اليوم على سرت والريح شرش ويكون باش يوم الغد على زواره وطرابلس سرعته ما بين (05-20) عقدة وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.75-2.00) متر والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية والرؤيـة جيدة . - الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقى : السماء صافية الى قليلة السحب والريح باش الى شرش سرعته ما بيـن (10 - 20) عقدة قد تصل سرعته صباح اليوم الى (25)عقدة على بنغازي وإرتفاع الموج يتراوح مابين (0.25-1.50) متر والبحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب على الخليج ودرجة حرارة سطح البحر (18) درجة مئوية والرؤيـة متوسطة الى جيدة على ساحل بنغازي. ...(وال)...

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