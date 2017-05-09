بدء التصويت لاختيار رئيس جديد لكوريا الجنوبية .

سيول 9 مايو 2017 (وال) - بدأ التصويت على انتخاب رئيس جديد لكوريا الجنوبية صباح اليوم الثلاثاء فى انتخابات سابقة لموعدها بسبب عزل الرئيسة السابقة "بارك جيون-هي" من منصبها فى مارس على خلفية اتهامات بالفساد. وستستمر الانتخابات من 6 صباحا بالتوقيت المحلي حتى 8 مساء في 13964 مركز اقتراع عبر البلاد. وكانت آمال إجراء تغيير في السلطة الرئاسية تصاعدت بشدة تزامنا مع فضيحة استغلال النفوذ التي تورطت فيها بارك ، مما أدى إلى تنحيتها والقبض عليها ، وما أعقب ذلك من سقوط الكتلة المحافظة. يذكر أن نظام التصويت المبكر الذي تم تفعيله عام 2013 وتم تطبيقه للمرة الاولى في انتخابات هذا العام ساعد في جذب عدد قياسي من الناخبين بلغ ما يزيد على 11 مليون مشارك أو نسبة 26 بالمئة من جمهور الناخبين. وتعكس تلك النسبة رغبة كبيرة من الرأي العام في المشاركة في الانتخابات التي سيتم من خلالها اختيار بديل لبارك. .. ( وال ) ..