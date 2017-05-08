رئيس المجلس الرئاسي يلتقي ضباطا من الجيش الليبي في العاصمة طرابلس.

طرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني القائد الأعلى للجيش الليبي \" فائز السراج \" مساء اليوم الإثنين، عددا من ضباط الجيش الليبي .

وبحسب المكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تناول الاجتماع اخر التطورات على الساحة الليبية والوضع الأمني في البلاد بشكل عام.

وقدم الضباط شروحاً مفصلة على ما تم اتخاذه من إجراءات لدعم المؤسسة العسكرية وتوحيدها، واستعراض برامج للتجهيز والتدريب والتأهيل فى الاكاديميات والمؤسسات الأمنية .

وأشاد \" السراج \"بجهود القطاع الأمني في وقف تصرفات البعض غير المسؤولة والخارجة عن القانون ، والتي كادت ان تحبط آمال الليبيين في الاستقرار وحقن الدماء.

وقال \" السراج \" ان لقاءاته الاخيرة مع عدد من الأطراف السياسية هي دعوة للحوار وللمصالحة الوطنية، مؤكدا في ذات الوقت تمسكه بمبادئ المسار الديمقراطي والفصل بين السلطات، وأنه لم يدخر جهداً للقاء كل الأطراف الليبية معارضين أو متحفظين على الاتفاق السياسي ، فلا بديل عن الحوار ، مؤكداً أن ليبيا تبنى بعقول وسواعد الليبيين جميعا دون تهميش أو اقصاء.

وأضاف \" السراج \" قائلا ( بيدنا ان ننهي وعلى الفور معاناة الليبيين ونطلق معاً مسيرة البناء والتعمير ، ولن نسمح بأن يستمر مسلسل المناورات والمساومات وعلى الجميع تغليب مصلحة الوطن على المصالح الشخصية ) .

هذا وكان \" السراج \" قد التقى وفي نفس الاطار في اليومين الماضيين مع عدد من القيادات الأمنية التابعة لوزارة الداخلية للوقوف على الترتيبات الأمنية و نقاش الخطط الخاصة بتأمين العاصمة طرابلس.





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