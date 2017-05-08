تواصل مسابقة القرآن الكريم ببلدية تاجوراء .

تاجوراء 08 مايو 2017 ( وال ) - تتواصل ببلدية تاجوراء المسابقة القرآنية الثالثة للعام الدراسي 2016 – 2017 علي مستوي مدارس المنطقة لفئتى البنين و البنات في مجال الاعجاز العلمي التى ينظمها ويشرف عليها مكتب التثقيف والنشاط المدرسي بالتعاون مع مكتب الاوقاف والشؤون الاسلامية بتاجوراء. \\\

وتقوم بالتحكيم في هذه المسابقة لجنة من اوقاف تاجوراء وهم الشيخ أسامة المحبوب العربي – والشيخ الصديق سعيد العارف – والشيخ أحمد الهاشمي خلف الله – والشيخ صالح الهادي المزوغي\\\

وأفادت رئيس وحدة التثقيف بالنشاط المدرسي تاجوراء الاستاذة \\\\\\\" امنة القويضي \\\\\\\" مندوب وكالة الانباء الليبية بان هذه المسابقة علي مستوي مدارس المرحلة الثانوية بالبلدية و تنظم بمشاركة اكثر من ( 200 ) طالب وطالبة \\\

وأضافت أن مجالات المسابقة تشمل – الاعجاز العلمي – حفظ القران الكريم – خطيب الجمعة – الاذان – الاحاديث ، وتهدف هذه المسابقات هي رفع روح المنافسة بين الطلبة .\\\

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