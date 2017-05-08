الاتحاد يتوج ببطولة غزلان الصحراء للخماسيات.

طرابلس 8 مايو 2017 (وال)- توج فريق الاتحاد مساء اليوم الاثنين ببطولة "غزلان الصحراء" لخماسيات كرة القدم التي نظمها وأشرف عليها مكتب الرياضة بسوق الجمعة، وبرعاية شركة "لبيانا للاتصالات". المباراة النهائية جمعت فريقي الاتحاد وفشلوم وانتهت بفوز فريق الاتحاد بنتيجة 4 -2 . الشوط الاول من المباراة انتهى لصالح فشلوم بهدف دون مقابل سجله اللاعب معتز معمر، وفي الشوط الثاني سجل الاتحاد أربعة أهداف، هدفين لمحمد ارحومه، ومحمد شاحوت هدف، وعبد الحليم أبوجدة هدف، وسجل الهدف الثاني لفريق فشلوم اللاعب محمد المقري. وبهذه النتيجة توج فريق الاتحاد بكأس بطولة غزلان الصحراء الثانية، وتحصل فريق فشلوم على كأس الترتيب الثاني. وفي نهاية المباراة تم تكريم الجهات التي أسمهت في إنجاح البطولة بمنحهم دورعا وشهادات تقدير ومن بينهم شركة لبيانا الراعي الرسمي للبطولة حيث تسلم الدرع مندوب الشركة السيد عادل القريو، وتكريم بلدية سوق الجمعه وبلدية طرابلس ولجنة التحكيم ونادي الترسانة والأجهزة الامنية. وقد تحصل على لقب أفضل لاعب في البطولة " محمد سليمان الغائب " لاعب فريق الاتحاد ولقب أفضل حارس في البطولة حارس فريق فشلوم " محمود ازقيرة " ولقب أفضل حكم في البطولة للحكم رمزي حافظ، وأفضل فريق في البطولة فريق أبوسليم الذي حل في المركز الثالث. المباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا وحضور عميد بلدية سوق الجمعة وعدد من الشخصيات الرياضية. وقد تم خلال حفل التتويج تسليم أيقونة وشعار البطولة الثالثة لبلدية أبي سليم التي ستستضيف البطولة الثالثة. ...(وال)...