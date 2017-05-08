المنتخب الليبي لذوي الإعاقة يحرز سبع قلائد ملونة في ملتقى مراكش.

طرابلس 8 مايو 2017 (وال)- أحرز المنتخب الليبي لذوي الإعاقة سبع قلائد ملونة في منافسات ملتقى مراكش لألعاب القوى، بالإضافة إلى تحطيم أرقام أفريقية، حيث حطم البطل محمود رجب الرقم الأفريقي السابق في رمي القرص. وجاءت القلائد على النحو التالي : محمود رجب ذهبيتين في مسابقة رمي القرص ودفع الجلة، مع رقم أفريقي في رمي القرص قدره 46.63 متر. أما وليد اشطيبة ففاز بفضية دفع الجلة وبرونزية رمي القرص، ومحمد شيمة بفضية رمي القرص وبرونزية دفع الجلة، ومحمد سعيد برونزية رمي القرص. ...(وال)...