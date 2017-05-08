الملاكم الليبي فتحي أسعد بريش يفوز بالقاضية على ملاكم إنجليزي.

طرابلس 8 مايو 2017 (وال)- فازالملاكم الليبي فتحي أسعد بريش بالقاضية في الجولة الثالثة على ملاكم إنجليزي في المباراة التي جرت بمالطا يوم السبت الماضي =. الملاكم الليبي بريش من مواليد 2 مايو 1990 كان لاعبًا للوشو في ليبيا وبدأ مشواره الاحترافي في الملاكمة بمالطا العام 2015 ولعب ست مباريات أمام ملاكمين من مالطا وصربيا وبريطانيا وحقق نتائج إيجابية في جميع المباريات التي لعبها. أول مباراة له كانت أمام ملاكم مالطي وانتهت بالتعادل في النقاط، والمباراة الثانية أمام المالطي أيضًا روبسين، وفاز عليه بالقاضية، والثالثة أمام صربي وفاز عليه بالنقاط، كما فاز في المباراة الرابعة على ملاكم إنجليزي بالضربة الفنية القاضية في الجولة الثالثة. ...(وال)...