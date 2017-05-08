أواسط النصر يواجه أواسط نجوم السلماني في المباراة النهائية.

بنغازي 8 مايو 2017 (وال)- يلتقي فريق أواسط النصر لكرة القدم مساء الخميس المقبل فريق أواسط نجوم السلماني في المباراة النهائية لدوري فئة الأواسط (تحت 20 عاماً) موسم 2016 - 2017 (الرباعي) . وكان فريق أواسط النصر قد تأهل إلى النهائي بعد فوزه على فريق أواسط النجمة بركلات الترجيح (2-1) بينما تأهل أواسط نجوم السلماني على حساب أواسط الأهلي بنغازي بعد التغلب عليه بثلاثية نظيفة. يشار إلى أن أواسط النصر وصل للنهائيات بعد خوضه للمرحلة الأولى وتفوقه فيها على كل من أواسط خالد بن الوليد بـ 8 أهداف مقابل هدف وحيد، وعلى أوساط فريق التحدي بثنائية نظيفة، وعلى فريق أواسط المجاهد بـ 13 هدفاً، وعلى أواسط أطلس بالانسحاب واحتسبت النتيجة بهدفين مقابل لا شيء، وعلى أواسط النهر بسداسية نظيفة، وعلى أواسط الهدف بـ 7 أهداف مقابل هدف، وتعادل مع المروج بهدف مقابل هدف. ...(وال)