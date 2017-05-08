المبعوث الأممى \"مارتن كوبلر\" يعلن عن خارطة طريق للسلام فى ليبيا .
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 20:54:00
\n \n القاهرة 08 مايو 2017 ( وال ) - أعلن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس \nبعثتها للدعم في ليبيا \" مارتن كوبلر\" عن \"خارطة طريق للسلام\" في ليبيا\nبهدف الوصول إلى توافق كامل بين الليبيين.\n ونشر كوبلر عبر حسابه الشخصي على موقع \" تويتر\" اليوم الاثنين ما \nاسماه خارطة طريق للسلام من ستة بنود حيث تضمن النبد \"الاتفاق السياسى \nالليبى يبقى الإطار الوحيد للتسوية، وأى تعديل يجب أن يكون بقيادة ليبية \nويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة\".\nووأشار البند الثانى إلى \"عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد ، \nوامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف\".\nوجاء فى البند الثالث: \"لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي والمالي، والحث\nعلى زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس \nالرئاسي\".\n ودعا البند الرابع: إلى \"ادماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات، \nوأن قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي\nتعد رصيداً كبيراً\" ، فيما شدد البند الخامس على أن \" الخدمات العامة \nوالأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي، ويجب منح رؤساء \nالبلديات المنتخبين ديمقراطيا السلطة والأموال والمسؤولية\".\n وطالب البند السادس: \" جيران ليبيا التعاون من أجل إعادة الأطراف \nالفاعلة من السياسيين والعسكريين إلى طاولة المفاوضات.\n ( وال )