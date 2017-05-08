المبعوث الأممى \"مارتن كوبلر\" يعلن عن خارطة طريق للسلام فى ليبيا .





القاهرة 08 مايو 2017 ( وال ) - أعلن مبعوث الأمم المتحدة ورئيس

بعثتها للدعم في ليبيا \" مارتن كوبلر\" عن \"خارطة طريق للسلام\" في ليبيا

بهدف الوصول إلى توافق كامل بين الليبيين.

ونشر كوبلر عبر حسابه الشخصي على موقع \" تويتر\" اليوم الاثنين ما

اسماه خارطة طريق للسلام من ستة بنود حيث تضمن النبد \"الاتفاق السياسى

الليبى يبقى الإطار الوحيد للتسوية، وأى تعديل يجب أن يكون بقيادة ليبية

ويتم التفاوض عليه بطريقة شاملة\".

ووأشار البند الثانى إلى \"عملية تنشيط لخلق جهاز ومسار أمني موحد ،

وامتناع الجهات الفاعلة الأمنية عن استخدام العنف\".

وجاء فى البند الثالث: \"لا بد من استقرار الوضع الاقتصادي والمالي، والحث

على زيادة التعاون بين المؤسسات المالية والاقتصادية الليبية والمجلس

الرئاسي\".

ودعا البند الرابع: إلى \"ادماج المصالحة الوطنية على جميع المستويات،

وأن قدرة القادة الليبيين على التوسط لوقف إطلاق النار على الصعيد المحلي

تعد رصيداً كبيراً\" ، فيما شدد البند الخامس على أن \" الخدمات العامة

والأمن والحوكمة يجب أن تتحسن على المستوى المحلي، ويجب منح رؤساء

البلديات المنتخبين ديمقراطيا السلطة والأموال والمسؤولية\".

وطالب البند السادس: \" جيران ليبيا التعاون من أجل إعادة الأطراف

الفاعلة من السياسيين والعسكريين إلى طاولة المفاوضات.

( وال )