الاجتماع الفني الأول لسنة 2017 لشركة الزويتينة للنفط .

طرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - عقد بمقر شركة الزويتينة للعمليات النفطية صباح اليوم الاثنين بطرابلسالاجتماع الفني بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة الزويتينة وذلك استمرارا للاجتماعات الفنية للمؤسسة الوطنية للنفط والشركات المشغلة والخدمية للنفط . وحضر الاجتماع المدراء العامون ومدراء الإدارات الفنية والمالية لشركة الزويتينة، والمدراء والمختصون الفنيون والماليون المؤسسة الوطنية للنفط إضافة لبعض المختصين من معهد النفط الليبي، وشركة تقنية ليبيا للأعمال الهندسية والشريك الأجنبي لشركة OMV. وعرضت شركة الزويتينة خلال الاجتماع نشاطاتها خلال سنة 2017 وبرنامج العمل والميزانية المقترحة لسنة 2017م، كما تم التطرق بالمناقشة لخطة الشركة بشأن إستئناف العمليات وزيادة القدرة الإنتاجية واعمال الصيانة بخزانات الحقول وميناء الزويتينة. ( وال )