\"معيتيق\" يشارك تتويج فريق السويحلي بعد حصوله على بطولة كأس ليبيالكرة الطائرة .
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 20:24:00
\n طرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - حضر النائب بالمجلس الرئاسي السيد \n\"أحمد عمر معيتيق\" مساء اليوم الاثنين حفل تتويج فريق السويحلي لحصوله \nعلى كأس ليبيا لكرة الطائرة للموسم الرياضي 2016-2017 الذي أقيم على \nأرضية ملعب قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية ضمن تصفيات نهائي كأس \nليبيا.\n ويأتي تتويج فريق السويحلي لكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره الأهلي \nبنغازي بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتحصل على كأس ليبيا للمرة الثالثة في \nتاريخه.\n وحضر احتفال التتويج رئيس الاتحاد العام لكرة الطائرة السيد \"عدنان \nالبكباك\"، ونائب رئيس الاتحاد السيد \"مصباح البغدادي\" ورئيس الاتحاد \nالفرعي طرابلس السيد \"وجدي القمبري\"، والفرق المشاركة في البطولة، \nوالجمهور الرياضي الذي تابع المباراة.\nوأكد المسؤولون في اتحاد كرة الطائرة لإدارة التواصل والإعلام، بأن إقامة\nالأنشطة الرياضية المختلفة بين المناطق تحمل رسالة مفادها أن ليبيا وحدة \nواحدة والمنافسة الشريفة بروح رياضية عالية تساهم في لملمة الشمل.\n ( وال )