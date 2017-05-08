\"معيتيق\" يشارك تتويج فريق السويحلي بعد حصوله على بطولة كأس ليبيالكرة الطائرة .



طرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - حضر النائب بالمجلس الرئاسي السيد

\"أحمد عمر معيتيق\" مساء اليوم الاثنين حفل تتويج فريق السويحلي لحصوله

على كأس ليبيا لكرة الطائرة للموسم الرياضي 2016-2017 الذي أقيم على

أرضية ملعب قاعة طرابلس الكبرى للألعاب الرياضية ضمن تصفيات نهائي كأس

ليبيا.

ويأتي تتويج فريق السويحلي لكرة الطائرة عقب فوزه على نظيره الأهلي

بنغازي بثلاثة أشواط مقابل شوطين ليتحصل على كأس ليبيا للمرة الثالثة في

تاريخه.

وحضر احتفال التتويج رئيس الاتحاد العام لكرة الطائرة السيد \"عدنان

البكباك\"، ونائب رئيس الاتحاد السيد \"مصباح البغدادي\" ورئيس الاتحاد

الفرعي طرابلس السيد \"وجدي القمبري\"، والفرق المشاركة في البطولة،

والجمهور الرياضي الذي تابع المباراة.

وأكد المسؤولون في اتحاد كرة الطائرة لإدارة التواصل والإعلام، بأن إقامة

الأنشطة الرياضية المختلفة بين المناطق تحمل رسالة مفادها أن ليبيا وحدة

واحدة والمنافسة الشريفة بروح رياضية عالية تساهم في لملمة الشمل.

( وال )