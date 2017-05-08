رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي بعددٍ من أعيان ومشائخ تاورغاء .

طرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد " عبدالرحمن السويحلي" اليوم الإثنين بطرابلس بعددٍ من أعيان ومشائخ تاورغاء بحضور عضو المجلس عن المدينة . وتم خلال اللقاء استعراض ومناقشة سُبل عودة نازحي تاورغاء إلى ديارهم وفقًا للإتفاق المبرم بين مدينتي مصراتة وتاورغاء الذي يقضي بجبر الضرر للمدينتين لضمان تحقيق مصالحة وطنية حقيقية وسلمٍ اجتماعي دائم. وثمّن أعيان ومشائخ تاورغاء جهود ومواقف السيد "السويحلي" الداعمة للمصالحة الوطنية وعودة النازحين طيلة الفترة الماضية ، والتي كان لها دور كبير وفاعل في تحقيق تقدم إيجابي ملموس في هذا الملف. من جانبه تعهد رئيس المجلس الأعلى للدولة بالمضي قُدمًا في مشروع المصالحة الوطنية وعودة النازحين من خلال اتخاذ خطوات عملية سريعة لتحقيق العودة الآمنة لجميع النازحين دون استثناء وفي مقدمتهم نازحي تاورغاء، في إطار الإتفاق السياسي الليبي ومُلحقاته . ( وال )