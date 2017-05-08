ايطاليا: وصول سفينة للبحرية تحمل 541 مهاجرا .

كاتانيا 8 مايو 2017 ( وال ) - قالت مصادر أمنية ايطالية إن السفينة (فيوريلّو) التابعة لقوات البحرية وصلت إلى ميناء كاتانيا بجزيرة (صقلية) الايطالية اليوم الاثنين وهي تحمل على متنها 541 مهاجرا. وأضافت المصادر أن "مجموعة المهاجرين تم إنقاذها من خلال 6 عمليات إغاثة جرت في البحر المتوسط"، مبينة أن "مديرية محافظة كاتانيا قامت بتفعيل نظام الاستقبال والعناية الطبية"، بينما "تُجري فرقة العمليات المتنقلة التابعة للشرطة، تحقيقاتها لتحديد هوية أي مهربين محتملين بين المهاجرين". وفي هذا السياق، قال نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي، لويجي دي مايو إن "إيطاليا هي البلد الوحيد الذي يستقبل كل المهاجرين الذين يرفضهم الآخرون" ، مشيرا إلى أن بلاده استقبلت في العام الماضي 180 ألف مهاجر . ( وال )