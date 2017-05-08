سيالة يرحب بنتائج اجتماع دول الجوار بالجزائر .

الجزائر 08 مايو 2017 ( وال ) - ثمن وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة " نتائج الاجتماع الوزاري الـ 11 لدول جوار ليبيا الذي احضنته الجزائر اليوم الاثنين برئاسة وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية " عبد القادر مساهل " والذي تم خلاله التأكيد على أن حل الأزمة في ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الحوار السياسي الذي يقرره الليبيون . وقال سيالة في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائرية عقب اختتام الاجتماع ( 11 ) لوزراء خارجية دول جوار ليبيا "انني أثمن النتائج التي توجت أشغالنا في دورة الجزائر لدول جوار ليبيا والتي من شأنها تعزيز تفاؤلنا بتعافي بلدنا واستعادته لاستقراره ووقف معاناة الشعب الليبي الذي يطلع الى مستقبل افضل" . وجدد السيد السيالة شكره وتقديره للجزائر حكومة وشعبا على الدور الذي تقوم به من خلال احتضانها لهذا وعلى ما قدمته ولا زالت تقدمه لاستقرار دول المنطقة وشعوبها". وحول التعديلات التي يدور الحديث حولها فيما يخص بعض بنود الاتفاق السياسي الموقع شهر ديسمبر من عام 2015 قال السيد سيالة أنه من "السابق لأوانه ان نتحدث عن ماهية هذه التعديلات التي يتطلبها الاتفاق السياسي ولكننا نستطيع أن نعبر عن بعض وجهات النظر لدى بعض الليبيين التي لم تنضج بعد ولكن هناك اشارات إلى ضرورة تعديل تكوين المجلس الرئاسي وأيضا اشارة إلى ضرورة ان يتم الفصل بين المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء باعتبارهما مستويين للسلطة وايضا بعض التعديلات الطفيفة التي ليست بالجوهرية " . واضاف سيالة اننا "سنترك تحديد هذه التعديلات للألية التي حددها الاتفاق السياسي وهي آلية واضحة" مشيرا إلى أنه توجد لجنة مشتركة يختار جزء منها مجلس النواب ويختار الجزء الاخر مجلس الاعلى للدولة وهي التي تعكف على دراسة ما هي التعديلات المطلوبة . ( وال )