\" سيالة \" يلتقي بالجزائر نظيره الكونغولي الذي ترأس بلاده لجنة الاتحاد الافريقي رفيعة المستوى حول ليبيا .

الجزائر 08 مايو 2017 ( وال ) - بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوفاق الوطني \" محمد سيالة \" مع \" جون كلود غاكوسو \" وزير خارجية جمهورية الكونغو الذي تترأس بلاده لجنة الأتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا - آخر تطورات الأزمة و الأهمية التي يوليها الأتحاد الأفريقي لتسويتها .

وبحسب مكتب الاعلام بالوزارة فان هذا اللقاء الذي عقد على هامش اجتماع دول جوار ليبيا بالعاصمة الجزائر اليوم الاثنين ، تم التباحث والتشاور للتنسيق للزيارة التمهيدية التى سيقوم بها الوزير الكونغولي صحبة بعض الوزراء أعضاء اللجنة التى تسبق الزيارة المرتقبة للرئيس \" دنيس ساسو نغيسو \" رئيس جمهورية الكونغو رئيس اللجنة العليا الرئاسية رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي مع أعضاء اللجنة لليبيا في المدة القريبة القادمة .



... ( وال )...