رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي رئيس المركز الليبي للدراسات والإستراتيجيات .
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 18:49:00
\n طرابلس 8 مايو 2017 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد \n\"د.عبدالرحمن السويحلي\" اليوم الإثنين برئيس المركز الليبي للدراسات \nوالإستراتيجيات ونائب رئيس الوزراء السابق السيد \"عوض البرعصي\" في \nالعاصمة طرابلس.\nحيث قدّم السيد \"البرعصي\" مبادرته لإرساء السلام في ليبيا للسيد الرئيس، \nمُثمنًا دور السيد \"السويحلي\" في دعم جهود التوافق والتهدئة لإنهاء \nالأزمة السياسية الراهنة.\n من جانبه ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة مبادرة السيد \"البرعصي\" \nلإرساء السلام في ليبيا، مُعتبرًا إياها خطوة أخرى على طريق إنهاء \nالإنقسام السياسي وتحقيق مصالحة وطنية شاملة في إطار الإتفاق السياسي \nالليبي.\n ( وال )