رئيس المجلس الأعلى للدولة يلتقي رئيس المركز الليبي للدراسات والإستراتيجيات .



طرابلس 8 مايو 2017 ( وال ) - إلتقى رئيس المجلس الأعلى للدولة السيد

\"د.عبدالرحمن السويحلي\" اليوم الإثنين برئيس المركز الليبي للدراسات

والإستراتيجيات ونائب رئيس الوزراء السابق السيد \"عوض البرعصي\" في

العاصمة طرابلس.

حيث قدّم السيد \"البرعصي\" مبادرته لإرساء السلام في ليبيا للسيد الرئيس،

مُثمنًا دور السيد \"السويحلي\" في دعم جهود التوافق والتهدئة لإنهاء

الأزمة السياسية الراهنة.

من جانبه ثمّن رئيس المجلس الأعلى للدولة مبادرة السيد \"البرعصي\"

لإرساء السلام في ليبيا، مُعتبرًا إياها خطوة أخرى على طريق إنهاء

الإنقسام السياسي وتحقيق مصالحة وطنية شاملة في إطار الإتفاق السياسي

الليبي.

( وال )