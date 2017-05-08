هيئة الرقابة الادارية تطلب من كافة المسؤولين بالجهات الخاضعة لها ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 .

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طرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - قالت هيئة الرقابة الادارية انها لاحظت\

قيام العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عند اكتشافها للمخالفات \

المالية المرتكبة من موظفيها باحالتهم إلى مجالس التأديب التابعة لها \

وتوقيع العقوبات عليهم .\

واوضحت هيئة الرقابة الادارية في منشورها رقم 5 لرئيس الهيئة \

المكلف أهمية الدور الذى تقوم والذى يتطلب من كافة المسؤولين بالجهات \

الخاضعة لها ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 فيما يتعلق \

بإختصاص الهيئة دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية ورفعها \

ومباشرتها أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية .\

( وال )