هيئة الرقابة الادارية تطلب من كافة المسؤولين بالجهات الخاضعة لها ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 .
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 18:44:00
\\nطرابلس 08 مايو 2017 ( وال ) - قالت هيئة الرقابة الادارية انها لاحظت\\nقيام العديد من الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة عند اكتشافها للمخالفات \\nالمالية المرتكبة من موظفيها باحالتهم إلى مجالس التأديب التابعة لها \\nوتوقيع العقوبات عليهم .\\n واوضحت هيئة الرقابة الادارية في منشورها رقم 5 لرئيس الهيئة \\nالمكلف أهمية الدور الذى تقوم والذى يتطلب من كافة المسؤولين بالجهات \\nالخاضعة لها ضرورة التقيد بأحكام القانون رقم (20) لسنة 2013 فيما يتعلق \\nبإختصاص الهيئة دون غيرها بالتحقيق في المخالفات المالية ورفعها \\nومباشرتها أمام المجلس التأديبي للمخالفات المالية .\\n ( وال )