إنطلاق أشغال الاجتماع الثالث لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة.

القاهرة 8 مايو 2017 (وال) - إنطلقت اليوم الإثنين بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة أشغال الاجتماع الثالث لعملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة. وأكدت إيناس الفرجاني مدير إدارة شؤون اللاجئين والمغتربين والهجرة بالجامعة العربية في كلمتها التي ألقتها خلال الاجتماع, أهمية الاجتماع ،محذرة في الوقت ذاته من "خطورة الهجرة غير النظامية في المنطقة العربية" وخاصة عبر البحر المتوسط إلى أوروبا والتي "تفرض نفسها بقوة بسبب زيادة وتيرتها وكثرة ضحاياها والطبيعة المختلطة لها". وقالت إن ظاهرة الهجرة غير النظامية تشمل مهاجرين لأسباب اقتصادية وفارين من النزاعات والصراعات كما أنها أصبحت تضم نساء وأطفالا قصر ، موضحة أن عملية التشاور العربية الإقليمية حول الهجرة تم إنشاؤها بقرار صادر من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري في سبتمبر 2014 وعقدت أول اجتماع لها في أبريل 2015 . وأشارت إلى أن عملية التشاور تم اطلاقها رسميا في الاجتماع العالمي الخامس لرؤساء وأمانات العمليات التشاورية الإقليمية بشأن الهجرة في أكتوبر 2015 حيث حققت العديد من الإنجازات و"نجحت في الخروج بموقف عربي موحد من الموضوعات المطروحة على الساحة الدولية , خلال العامين الماضيين والمتعلقة بقضايا الهجرة واللجوء". ودعت إلى عقد اجتماع استثنائي لعملية التشاور خلال الأسبوع الأول من شهر أغسطس المقبل بحيث تعرض مخرجات هذا الاجتماع في المشاورات الإقليمية المزمع عقدها في نهاية سبتمبر 2017 من قبل اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ( الأسكوا) والمنظمة الدولية للهجرة حول الاتفاق العالمي للهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية.