الصين تنشر نسخة عن أقدم مخطوطة صينية للقرآن تعود للقرن الحادي عشر .

بكين 8 مايو 2017 (وال)- نشرت الصين مؤخرا طبعة مستنسخة عن أقدم مخطوطة لديها للقرآن والتي تعود بدايات كتابتها إلى القرن الحادي عشر . وقد تم نشر هذه النسخة من طرف دار نشر بمقاطعة شونهوا-سالار ذاتية الحكم بشمال غرب الصين لغرض الأبحاث فقط وليس لبيعها في الأسواق. والمخطوطة الأصلية القديمة للمصحف تقع في 870 صفحة ويبلغ وزنها حوالي 12 كيلوغرام ونصف وهي محفوظة في متحف بمقاطعة شونهوا-سالار التي يعيش فيها أكثر من 100 ألف مسلم من أقلية السالار ذات الأصول التركية. وتعد هذه المخطوطة شاهدا على تاريخ وحضارة هذه الأقلية الناطقة بالتركية -التي تعتبر أصغر الأقليات المسلمة بالصين- كما تعتبر دليلا على معرفة هذا الشعب بالإسلام منذ حوالي 800 عام. ويقطن في الصين الحالية -التي دخلها الإسلام قبل أكثر من 1200 عام- عشر قوميات مسلمة أغلبها تركية الأصول على غرار الكازاخ والقرغيز والأويغور والتتار والأوزبك وأغلبهم يقطنون مناطق شمال غرب الصين المحاذية لبلدان آسيا الوسطى.