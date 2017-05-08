المنظمة الدولية للهجرة: 113 مهاجرا ضحايا غرق سفينة قبالة السواحل الليبية .

باليرمو 8 مايو 2017 ( وال ) - قالت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) إنه "بعد الإبلاغ عن وفاة 80 مهاجرا أمس من قبل مجموعة من الناجين وصولو إلى ميناء بوتسالو بجزيرة (صقلية) الايطالية لازالت العديد من جثث موتى عائمة بالبحر ". ووفقا للمتحدث باسم الفرع الإيطالي للمنظمة الدولية، فلافيو دي جاكومو، في تصريحات نقلتها وكالة (آكي) الايطالية للأنباء اليوم الاثنين، فإن قارب اخر غرق اليوم مما تسبب في وفاة ما لا يقل عن 113 شخصا". وقال المتحدي " لقد أبلغنا زملائنا في ليبيا أنهم تحدثوا إلى 7 ناجين، ستة رجال وامرأة، أوضحوا أنهم كانوا بين 120 على متن زورق مطاطي"، لذلك "يكون عدد المفقودين 113، والذين ربما قضوا غرقا". وخلص دي جاكومو الى القول إن "حادث الغرق الجديد وقع قبالة سواحل مدينة الزاوية (غرب ليبيا)"، وبذلك "يرتفع إلى حوالي 200 عدد الضحايا من المهاجرين في الساعات الأخيرة". ( وال )