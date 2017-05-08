وزير الخارجية لإيطالي : إيطاليا تأمل تشكيل جيش ليبي تحت قيادة موحدة .



روما 8 مايو 2017 ( وال ) - أعرب وزير الخارجية في الحكومة

الإيطالية، أنجيلينو ألفانو عن الأمل بتشكيل \"جيش ليبي تحت قيادة موحدة\"

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وأوضح \" ألفانو \" في تصريحات له نشرتها صحيفة (لا ستامبا) الايطالية

عقب زيارته إلى ليبيا امس الاول لطرابلس أن تحقيق ذلك \"لا يدخل إلا عبر

إتفاق بين شرق وغرب ليبيا\" مشيرا إلى أن حكومة بلاده لتحقيق هذا الهدف \"

أدت عملا هاما في روما من خلال الجمع بين رئيس البرلمان الليبي (عقيلة

صالح) ورئيس المجلس الأعلى للدولة\" (عبد الرحمن السويحلي) مما \"أسهم في

تسريع عمليات تفاوضية أخرى\" بين الفرقاء الليبيين حسب قوله .

واضاف \" ألفانو \" أن \"الليبيين دفعوا دمائهم ثمنا لمحاربة الإرهاب

وتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي .

وفي إجابة على سؤال حول الوضع الأمني في ليبيا قال \" ألفانو \" إن

\" الوضع لا يزال هشا ولا يزال هناك الكثير من العمل\" من أجل تحقيق

الاستقرار في ليبيا.

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