وزير الخارجية لإيطالي : إيطاليا تأمل تشكيل جيش ليبي تحت قيادة موحدة .
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 18:28:00
\n روما 8 مايو 2017 ( وال ) - أعرب وزير الخارجية في الحكومة \nالإيطالية، أنجيلينو ألفانو عن الأمل بتشكيل \"جيش ليبي تحت قيادة موحدة\" \n.\n وأوضح \" ألفانو \" في تصريحات له نشرتها صحيفة (لا ستامبا) الايطالية\nعقب زيارته إلى ليبيا امس الاول لطرابلس أن تحقيق ذلك \"لا يدخل إلا عبر \nإتفاق بين شرق وغرب ليبيا\" مشيرا إلى أن حكومة بلاده لتحقيق هذا الهدف \" \nأدت عملا هاما في روما من خلال الجمع بين رئيس البرلمان الليبي (عقيلة \nصالح) ورئيس المجلس الأعلى للدولة\" (عبد الرحمن السويحلي) مما \"أسهم في \nتسريع عمليات تفاوضية أخرى\" بين الفرقاء الليبيين حسب قوله .\n واضاف \" ألفانو \" أن \"الليبيين دفعوا دمائهم ثمنا لمحاربة الإرهاب \nوتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي .\n وفي إجابة على سؤال حول الوضع الأمني في ليبيا قال \" ألفانو \" إن \n\" الوضع لا يزال هشا ولا يزال هناك الكثير من العمل\" من أجل تحقيق \nالاستقرار في ليبيا.\n ( وال )