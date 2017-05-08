مسؤلة ملف التعليم بالسفارة الأمريكية في ليبيا تزور الملحقية الثقافية الليبية بولاية فيرجينيا .

فيرجينيا 8 مايو 2017 ( وال ) - قامت المسؤلة على ملف التعليم بالسفارة الأمريكية في ليبيا بزيارة لمقر الملحقية الثقافية الليبية بالولايات المتحدة بولاية فيرجينا الأمريكية وذلك فى إطار الجهود المشتركة بين الملحقية الثقافية الليبية بامريكا ومسؤلة ملف التعليم بالسفارة الأمريكية بليبيا لبناء علاقات تعليمية مع أهم الجامعات والمراكز التعليمية والجهات الرسمية المسؤلة على ملف التعليم بالولايات المتحدة الأمريكية . وعقد خلال هذه الزيارة اجتماع ضم الدكتور عقيلة على العبار الملحق الثقافى الليبي – المكلف ، والدكتور محمد إدريس على ، مساعد الملحق الثقافى للشؤون الإدارية و المالية حيث إستعرض خلال اهم الأعمال و الإتفاقيات التى تم إنجازها ، و الإستعدادات الحالية التى تُجريها الملحقية مع المؤسسات التعليمية والثقافية الامريكية . كما تم خلال الاجتماع التطرق إلى كيفية التعاون المشترك بين السفارة الأمريكية في ليبيا و الملحقية لدعم الأنشطة التعليمية للمتعلمين الليبيين حسب ما تنص عليه آليات العمل المعمول بها للطرفين. ( وال )