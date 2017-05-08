وزارة التعليم تناقش توزيع مخصصات الباب الثالث من الموازنة العامة للقطاع .

طرابلس 8 مايو 2017 ( وال ) - خصص الاجتماع الذي تراسه وزير التعليم الدكتور" عثمان عبد الجليل" وبحضور وكيل الوزارة "عادل جمعة", صباح اليوم الاثنين بمقر مبنى الوزارة بمنطقة حي الأندلس لاستعراض ومناقشة توزيع مخصصات الباب الثالث من الموازنة العامة للقطاع للعام 2017. وأكد وزير التعليم خلال هذا الاجتماع الذي حضره عدد من مديري المراكز والهيئات والمصالح التابعة للوزارة ، وإدارات التخطيط وشؤون الجامعات على ضرورة وضع الأولويات الواقعية لاحتياجات الوضع الحالي ، و إتباع إستراتيجية محددة لذلك بعد تقديم كل إدارة لاحتياجاتها مستوفية حتى يتم التوازن بين الواقع و المأمول على حد تعبيره . كما طالب السيد الوزير الإدارات بتقديم مقترحات وافية باحتياجاتها خلال هذا الأسبوع كحد أقصى، مرفقة بجداولها الزمنية مشيرا إلى إن مصلحة العمل تقتضي من الجميع الانضباط والمحافظة على المواعيد. من جانبه نبه وكيل الوزارة "عادل جمعة" على الترشيد في استعمال المخصصات التي قررها مجلس الوزراء للقطاع و التركيز علي تقديم مقترحات وافية للمشاريع القابلة للتنفيذ فعلا خلال هذا العام. وتخلل الاجتماع تبادل وجهات النظر، حول آليات ومقترحات للاستخدام الأمثل لهذه المخصصات التي اعتبروها قليلة جدا لقطاع بحجم وزارة التعليم. ( وال )