\" مساهل \" يعلن أن الدورة القادمة لاجتماع دول جوار ليبيا ستعقد بطرابلس تضامنا مع الشعب الليبي .
الإثنين ، 08- 05- 2017 - 17:23:00
\n \nالجزائر 08 مايو 2017 (وال) - أكد وزير الشؤون المغاربية والاتحاد \nالافريقي وجامعة الدول العربية الجزائري\" عبد القادر مساهل \" اليوم \nالإثنين أن الدورة الوزارية القادمة الــ ( 12 ) لدول جوار ليبيا ستعقد \nبالعاصمة الليبية طرابلس كــ \"رسالة تضامن مع الشعب الليبي\".\n وقال\" مساهل \" في تصريح لوكالة الانباء الجزائرية على هامش \nالإجتماع الوزاري الــ ( 11 ) لبلدان جوار ليبيا المنعقد حاليا بالجزائر \nإن هذه الدورة ستسمح لنا بتبليغ رسالتين مهمتين للشعب الليبي أولها أننا \nوكل دول الجوارإلى جانب الشعب الليبي من أجل مساعدته للخروج من الأزمة\"، \nأما الرسالة الثانية فهي\" أننا سنعقد الدورة المقبلة بطرابلس ، مؤكدا أن \n\" عقد هذا الإجتماع في العاصمة الليبية طرابلس يحمل بدوره رسالة تضامن \nقوية لإشقائنا الليبيين\".\n ... وال ) . ..