جلسة عمل بمقر رئاسة الوزراء بطرابلس لعرض نتائج الدراسة حول المرأة الليبية في المراكز القيادية.

طرابلس 8 مايو 2017 (وال) - استضاف مكتب عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني \" أحمد معيتيق\" بالتنسيق مع وزيرة الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية \" أسماء الأسطى\" اليوم بطرابلس نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا \"ماريا دوفالي ريبيرو \" ورئيسة قسم تمكين المرأة بالبعثة \"ماجدة السنوسي\".

وتخلل اللقاء الذي حضره عدد كبير،من ناشطات مؤسسات المجتمع المدني،والبيئة،وعضوات هيئة التدريس بالجامعات الليبية،وكذلك المهتمات بشؤون المرأة في ليبيا ، جلسة عمل لعرض نتائج الدراسة حول المرأة الليبية في المراكز القيادية .

وتحدثت نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا \" ماريا دوفالي\" ،باستفاضة عن القضايا النسائية،وأكدت على الدور الهام للبعثة الأممية في تشجيع القيادات النسائية في المجتمع وتحفيزها على المشاركة في تولي المراكز القيادية .

وأوضحت \" دوفالي \" ان فئة الرجال هي من الفئات الهامة بخصوص المرأة لأنهم آباء وأبناء وأخوة.

من جانبها تناولت رئيسة قسم تمكين المرأة بالبعثة \"ماجدة السنوسي \" بالشرح والتحليل دراسة القيادة النسائية في ليبيا،والصعوبات التي واجهتها تلك الدراسة لدرجة انها تمت بطريقة سرية في عدد كبير من الجهات العامة في ليبيا.

وتم خلال جلسة العمل تقديم عرض مفصل يوضح دراسة القيادة النسائية في ليبيا .

وأشارت رئيسة قسم تمكين المرأة بالبعثة في هذا الصدد إلى ان دور المرأة لايزال ضعيف في بعض مؤسسات الدولة مثل مؤسسة النفط وكذلك مصرف ليبيا المركزي، والذي قد يكون معدوماً في أغلب الأحيان.



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